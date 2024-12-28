Образование, дети и большие амбиции

Рынок франчайзинга растет на 18–25% в год. Ежегодно запускается около 450 новых концепций. Об интересе со стороны франчайзи можно судить по количеству новых точек общепита, розничных сетей или пунктов выдачи маркетплейсов.
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