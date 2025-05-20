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Летние опасности. Как уберечь ребенка на даче или в деревне у бабушки?

Летние опасности. Как уберечь ребенка на даче или в деревне у бабушки?

фото: РИА Новости/Антон Денисов Совсем скоро наступит лето — время, когда дети отправляются на дачу или в гости к бабушкам и дедушкам, где можно ходить в лес, купаться, гулять с друзьями, кататься на самокатах и велосипедах.

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