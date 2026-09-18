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Газета.ру

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Тренер Новицкий призвал не критиковать Александра Плющенко раньше времени

Тренер Новицкий призвал не критиковать Александра Плющенко раньше времени

Российский тренер Сергей Новицкий призвал не критиковать Александра Плющенко раньше времени, передает RT.

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