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Татар-информ

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Еще один iPhone 17 разыграли на марафоне ТНВ «Всей семьей на выборы!»

Еще один iPhone 17 разыграли на марафоне ТНВ «Всей семьей на выборы!»

Скриншот трансляции ТНВ Обладательницей очередного iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы!» стала Ильвина Сафиуллина.

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