Факельное шествие бандеровцев на Украине стало позором Запада — Рогов

Факельное шествие сторонников укронацистского лидера Степана Бандеры является позором для западных стран, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 2 января, сообщает РИА Новости.
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