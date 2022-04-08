Что нужно знать о зубных щетках: стоматолог Чередниченко дала рекомендации, как выбрать зубную щетку

Правильная зубная щетка играет важную роль в борьбе за чистоту и здоровье полости рта. Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко рассказала Общественной службе новостей, как выбрать идеальную зубную щетку.
Правильная зубная щетка играет важную роль в борьбе за чистоту и здоровье полости рта. Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Чередниченко рассказала Общественной службе новостей, как выбрать идеальную зубную щетку.
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