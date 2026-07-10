Российские силовые структуры сообщили о болезни 40 из 50 мобилизованных

Около 40 из 50 мобилизованных в ВСУ страдают ВИЧ, гепатитом или туберкулёзом. Очевидцы из российских силовых структур утверждают, что их сначала отправляют в ТЦК, а потом — в зону боевых действий, считают пригодными для службы.