Пополам: привычные вещи, разрезанные на части

Как выглядят вещи, распиленные пополам? Ну, например, тюбик зубной пасты или, скажем, Mini Cooper? Что ж, оказывается, людей, интересующихся подобной «расчлененкой» довольно много, и по просторам интернета уже не первый год ходят подобные фотографии распиленных надвое вещей.