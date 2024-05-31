Ролан Гаррос. 3-й круг. Рублев сыграет с Арнальди, Котов – с Синнером, Алькарас – с Кордой, Циципас – с Чжаном

Павел Котов встретится со второй ракеткой мира Янником Синнером. Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 26 мая – 9 июня 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 53 478 000 евро Открытые корты, грунт Основная сетка Третий круг Андрей Рублев (Россия) Маттео Арнальди (Италия) Дата проведения 31 мая, 13.
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