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Ошибка, как я познакомился с мужем своей девушки

Ошибка, как я познакомился с мужем своей девушки

Возвращался я как-то из поездки по району. Смотрю, на остановке девушка голосует. Тормознул, взял попутчицу.

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Элина Морозова
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