Ошибка, как я познакомился с мужем своей девушки

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаОшибка, как я познакомился с мужем своей девушки Возвращался я как-то из поездки по району. Смотрю, на остановке девушка голосует. Тормознул, взял попутчицу.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваИ несет же все старперов на молодое мяско. И на что дедульки рассчитывают? На любовь неземную?Борис Шумилов"Прежде чем назвать женщину зайкой, подумай, хватит ли у тебя капусты и не подведет ли морковка." - Мигрень её замучила, на сладкое потянуло.:):):)Элина МорозоваНазови ее комарик)))Вера ФедороваХорошо всё, что хорошо кончается😊.Вера ФедороваНее.. у мужа и дальше будут рожки расти...Он ведь знал, на что шёл ❗💘Комментировать
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