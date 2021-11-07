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Экс-хозяин Омского НПЗ Абрамович за второй год пандемии разбогател на $440 млн.

Экс-хозяин Омского НПЗ Абрамович за второй год пандемии разбогател на $440 млн.

Он входит в ТОП-10 российских толстосумов. Состояние российских миллиардеров выросло на 65,63 млрд долларов с начала года по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

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