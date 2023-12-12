Губернатор Котюков вручил паспорта юным красноярцам

КРАСНОЯРСК, 12 декабря, ФедералПресс. В День Конституции, 12 декабря, губернатор Красноярского края Михаил Котюков лично вручил первые паспорта школьникам, продемонстрировавшим отличные успехи в разных сферах.
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