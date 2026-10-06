Житель Первоуральска получил 3 года за истязание ребёнка сожительницы

Анатолий Балахонов с 1 марта по 27 сентября 2025 года, будучи пьяным, избивал дочь своей сожительницы и угрожал ей убийством, объясняя это «воспитанием».
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