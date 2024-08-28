Татьяна Монтян: На что повлиял удар России по Украине?

Не устаю удивляться тому, как ВС РФ и те, кто планируют их операции, раз за разом наступают на одни и те же грабли — это я про вчерашний массированный ракетный удар по украинской энергетической инфраструктуре.
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