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Закон, порядок, государство

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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Андрей Белоусов отметил, что более трех столетий личный состав инженерных войск с честью выполняет свой воинский долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствует достижению побед на полях сражений.

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