Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 22 мая Гороскоп на 22 мая 2021 Овен 22 мая Овну захочется начать с поездок. Причем куда и зачем ехать – все равно.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновДРУЗЬЯ, СЕГОДНЯ ЧЕТВЕРГ, 20.05.2021 ПЛАНЕТАРНАЯ МЕДИТАЦИЯ-РАЗМЫШЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ ЯВЛЕНИЮ ХРИСТА Стадия I. "После достижения позитивного и намеренного успокоения личности ясно сформулируйте для себя своими собственными словами ответы на следующие вопросы: 1. В качестве члена Новой Группы Мировых Служителей, каково мое конкретное, твердое намерение в данный момент благоговейного контакта с моей душой? 2. Соответствует ли моя сконцентрированная и выраженная личностная цель иерархическому намерению – насколько мне дано его знать? 3. Заслужил ли я – в моей личностной повседневной жизни – право (в силу определенного усилия, а не только благодаря удачной возможности) быть с теми Служителями, Которые теперь осуществляют работу по Подготовке? Это единственный момент в данной медитации, когда вы думаете о себе; в этом состоит метод фокусирования внимания и выравнивания личности на ментальном плане. Стадия II. Ответив на эти три вопроса в свете души, скажите затем с силой: “ЗАБЫВАЯ ТО, ЧТО ОСТАЛОСЬ ПОЗАДИ, Я СТРЕМЛЮСЬ К РАСКРЫТИЮ СВОИХ ВЫСШИХ ДУХОВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ СЛУЖЕНИЮ ТОМУ, КТО ПРИДЕТ, И БУДУ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО МОГУ, ЧТОБЫ ГОТОВИТЬ УМЫ И СЕРДЦА ЛЮДЕЙ К ЭТОМУ СОБЫТИЮ. ИНОГО ЖИЗНЕННОГО НАМЕРЕНИЯ У МЕНЯ НЕТ!”. П А У З А Стадия III. 1. Как можно точнее визуализируйте мировую ситуацию с позиции своих основных интересов в отношении событий в мире и с тем знанием мировых дел, которым вы располагаете. Старайтесь увидеть повсюду массы людей, светящиеся тусклым светом, а среди них, тут и там, точки более яркого света в тех местах, где члены Новой Группы Мировых Служителей, а также люди духовного намерения и любящего сердца, работают на благо своих ближних. 2. Затем визуализируйте (посредством творческого воображения) животворный свет Иерархии, устремляющийся к человечеству и медленно сливающийся со светом, который уже есть в людях. Далее, произнесите первую стансу Призыва: “ИЗ ТОЧКИ СВЕТА, ЧТО В УМЕ БОГА ПУСТЬ СВЕТ СТРУИТСЯ В УМЫ ЛЮДЕЙ. ДА СОЙДЕТ СВЕТ НА ЗЕМЛЮ”. 3. Затем размышляйте о новом явлении Христа. Осознайте, что не имеет значения, каким именем Его могут называть во многих мировых религиях. Он остается той же великой Индивидуальностью. Рассматривайте различные следствия Его явления и размышляйте о них. Потом произнесите вторую стансу Призыва: “ИЗ ТОЧКИ ЛЮБВИ, ЧТО В СЕРДЦЕ БОГА ПУСТЬ ЛЮБОВЬ СТРУИТСЯ В СЕРДЦА ЛЮДЕЙ. ДА ВЕРНЕТСЯ ХРИСТОС НА ЗЕМЛЮ”. 4. Постарайтесь сконцентрировать свое твердое намерение служить и распространять любовь в своем окружении, и осознайте, что насколько вы можете это делать, настолько вы пытаетесь сплавить свою личную волю с Волей божественной. Затем произнесите третью стансу Призыва: “ИЗ ЦЕНТРА, ГДЕ ВОЛЯ БОГА ИЗВЕСТНА, ПУСТЬ ЦЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ МАЛЫЕ ВОЛИ ЛЮДЕЙ, ЦЕЛЬ, ЗНАЯ КОТОРУЮ, СЛУЖАТ УЧИТЕЛЯ”. 5. Рассмотрите, что вы можете сделать практически в предстоящую неделю в работе по подготовке к приходу Христа. П А У З А После паузы произнесите ТРИ раза ОМ, посвящая троичную личность работе подготовки. РЕКОМЕНДАЦИИ: 1. Вам предлагается делать эту медитацию раз в неделю, КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ, там, где вы обычно медитируете. Перед тем как выполнять предписанное, ПОСТАРАЙТЕСЬ ВОЙТИ В СОСТОЯНИЕ УСТРЕМЛЕННОСТИ, ПРЕДАННОСТИ, МОЛИТВЫ И ТВЕРДОГО НАМЕРЕНИЯ (В УКАЗАННОМ ПОРЯДКЕ). Чтобы сделать эту медитацию тем могучим инструментом, которым она может стать, сердечный настрой для изучающих эзотеризм необходим точно так же, как и ментальный. 2. МЕЖДУ ЧЕТВЕРГАМИ СТАРАЙТЕСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЫШЛЕНИЯ, ВЫРАЖЕННОГО В ДАННОЙ МЕДИТАЦИИ. СОСТАВЛЯЙТЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ЗАТЕМ, КОГДА САДИТЕСЬ В МЕДИТАЦИЮ, РАЗ В НЕДЕЛЮ ПРОСМАТРИВАЙТЕ В СВЕТЕ СВОЕГО ВЫРАЖЕННОГО НАМЕРЕНИЯ ВЫПОЛНЕННУЮ ЗА НЕДЕЛЮ РАБОТУ. 3. СДЕЛАЙТЕ МЕДИТАЦИЮ КОРОТКОЙ И ДИНАМИЧНОЙ. После нескольких выполнений, это должно достигаться с легкостью; забудьте про различные стадии, руководствуясь логикой и синтезом медитативной формы". Алиса А. Бейли «УЧЕНИЧЕСТВО В НОВОМ ВЕКЕ», ТОМ II, СТР.226-228.Комментировать
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