Илья Резник и Ольга Ковитиди написали свой вариант гимна Крыма

Народный артист России Илья Рахмиэлевич Резник в соавторстве с Сенатором Совета Федерации от Крыма в 2014-2024 годах Ольгой Федоровной Ковитиди написали свой вариант нового гимна Республики Крым, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
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