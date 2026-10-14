Высокий каблук меняет всю цепочку нагрузки в теле: от стопы до шейного отдела позвоночника Ношение обуви на высоком каблуке в течение длительного времени оказывает значительное воздействие на опорно-двигательный аппарат и может привести к различным патологиям, сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью RT.
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