Высокий каблук меняет всю цепочку нагрузки в теле: от стопы до шейного отдела позвоночника Ношение обуви на высоком каблуке в течение длительного времени оказывает значительное воздействие на опорно-двигательный аппарат и может привести к различным патологиям, сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью RT.