Депутат Химок Юлия Ишкова приняла свыше 15 обращений жителей с начала года

Более 15 обращений жителей Химок приняла с начала года депутат городского округа Юлия Ишкова. В числе рассмотренных вопросов — социальная поддержка и проведение капитального ремонта в многоквартирном доме.
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