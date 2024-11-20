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Военное обозрение

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Экс-замначальника штаба ВМС Украины: эффективность ударов по портам и кораблям России снизилась из-за ЗРПК «Панцирь»

Экс-замначальника штаба ВМС Украины: эффективность ударов по портам и кораблям России снизилась из-за ЗРПК «Панцирь»

Украина обсуждает, почему по портам и кораблям ВСУ стали бить реже.

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