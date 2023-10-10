В Сенате США предложили перенаправить Израилю все украинское финансирование

Предназначающееся Украине финансирование со стороны США должно быть перенаправлено Израилю. Об этом написал в соцсети X (Twitter) член американского Сената от штата Миссури Джош Хоули во вторник, 10 октября.
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