Южная Корея приняла закон о запрете употребления собак в пищу Елена ГалицкаяВ последние дни в международном пространстве обсуждается новый закон, принятый в Южной Корее, который запрещает употребление собак в пищевых целях.
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