В Нижнем Новгороде попал под суд 30-летний мужчина, которого обвинили в мошенничестве. Он получил 350 тысяч рублей по социальному контракту на производство отделочных материалов, но на самом деле потратил деньги на личные нужды.
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