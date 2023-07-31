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Толчинский тренировался в звене с Прохоркиным и Лайпсиком перед Sochi Hockey Open, Мичков – с Гребенщиковым и Дедуновым

Вратари: Маттсон, Николаев, Подъяпольский; Зоркин — Сергеев, Толчинский — Прохоркин — Лайпсик; Коромыслов — Земченок, Поляков — Моисеев — Грицюк; Семыкин — М.

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