Трамп назвал миграционный кризис оружием массового разрушения для США

Обстановка на южной границе США может оказаться оружием массового поражения для страны. Такое заявление сделал бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social в субботу, 27 января.
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