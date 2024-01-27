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Трамп назвал миграционный кризис оружием массового разрушения для США

Трамп назвал миграционный кризис оружием массового разрушения для США

Обстановка на южной границе США может оказаться оружием массового поражения для страны. Такое заявление сделал бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social в субботу, 27 января.

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