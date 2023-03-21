ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 марта 2023 года

Энергия дня двадцать первого марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 918 =Будь верным себе: величайшее утешение - иметь опору в самом себе и не знать предательства =Вопрос управляет нашим вниманием, он направляет его туда, где оно особенно требуется =Главное - сделать прыжок в неизвестность и узнать: кто прав, кто не прав и кто ты есть= Главное, следуйте не словам человеческим, но мыслям, интуиции и духовному компасу= Если ваш выбор не причиняет никому (и вам, в том числе) зла, то вы поступаете правильно =Если открыться своим сердцем Богу, то ты почувствуешь его Любовь в ответ = Если разум слабый, у человека преобладают ум и чувства, на поводу которых и идёт человек = Забота человека должна быть, прежде всего, о Душе своей, о накоплении духовных благ и добрых дел =Задай себе вопрос на ситуацию в 2-х вариантах: "почему" и "зачем".