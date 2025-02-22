Российские Сухопутные войска пережили глубокую модернизацию и обновление в ходе СВО. Польское издание Defence24 опровергает заявления ЦИПсО о том, что Россия якобы из-за огромных потерь танков на поле боя была вынуждена использовать почти все советские запасы.