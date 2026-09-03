Политнавигатор Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Первый депутат Го...
- Уроки французской...
- Российские дронов...
Россия ответит фашистам соответственно
Придурки. Когда мозгов нет, то и действия соответствующие.