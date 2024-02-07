Искалечили ребенка за 60 тысяч рублей: Новосибирская власть вновь защищает мигрантов-преступников

В этом государстве ни хуя неизменится, пока сами коренные народы России не начнут обнулять пришлых. Другого варианта даже не предвидится, к сожалению. Только такой способ они понимают. Изнасиловал - на кол! Избил - руки отрубить по самую майку, чтобы более махать было не чем. Убил - повесить на ближайшем столбе. Иного языка они поймут!

ВЧ

Владимир Черноморский

Дожились, инородцы по всей России так себя ведут и везде им спускают с рук, возникает вопрос, для чего и с какой целью, правительство принимает законы на положительный ввоз этих не людей, зверей ?! По конституции, обязаны принимать совсем другие законы, почему не несут ни какой ответственности, за всё это