Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Искалечили ребенка за 60 тысяч рублей: Новосибирская власть вновь защищает мигрантов-преступников

Искалечили ребенка за 60 тысяч рублей: Новосибирская власть вновь защищает мигрантов-преступников

Стоп-мигрант Русская община города Новосибирска продолжает борьбу за права подростка, избитого таджиками во дворе школы в селе Новолуговое Новосибирского района при полном попустительстве учителей и равнодушии однокашников.

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Комментарии
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Игорь Самаров
В этом государстве ни хуя неизменится, пока сами коренные народы России не начнут обнулять пришлых. Другого варианта даже не предвидится, к сожалению. Только такой способ они понимают. Изнасиловал - на кол! Избил - руки отрубить по самую майку, чтобы более махать было не чем. Убил - повесить на ближайшем столбе. Иного языка они поймут!
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