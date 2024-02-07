Стоп-мигрант Русская община города Новосибирска продолжает борьбу за права подростка, избитого таджиками во дворе школы в селе Новолуговое Новосибирского района при полном попустительстве учителей и равнодушии однокашников.
Искалечили ребенка за 60 тысяч рублей: Новосибирская власть вновь защищает мигрантов-преступников
Комментарии
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Игорь Самаров
В этом государстве ни хуя неизменится, пока сами коренные народы России не начнут обнулять пришлых. Другого варианта даже не предвидится, к сожалению. Только такой способ они понимают. Изнасиловал - на кол! Избил - руки отрубить по самую майку, чтобы более махать было не чем. Убил - повесить на ближайшем столбе. Иного языка они поймут!
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7 час.
МД
Михаил Дементьев
судьи назначенные .............................................
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6 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Дожились, инородцы по всей России так себя ведут и везде им спускают с рук, возникает вопрос, для чего и с какой целью, правительство принимает законы на положительный ввоз этих не людей, зверей ?! По конституции, обязаны принимать совсем другие законы, почему не несут ни какой ответственности, за всё это
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5 час.
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