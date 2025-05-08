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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Наш вклад в сохранение памяти о Победе.

Наш вклад в сохранение памяти о Победе.

6 мая учащаяся 9´Б´ класса государственного учреждения образования ´Средняя школа№9 г.Бобруйска´ Анастасия Ананич приняла участие в I детской республиканской научной конференции ´Остаться человеком в пламени войны´.

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