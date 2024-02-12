Старое кресло стало магическим ключом: мужчина получил виллу в Испании и 29 миллионов на свой счет

52-летний Грэм Данлоп забрал старое потертое кресло почти бесплатно. На тот момент мужчина не подозревал, что этот бесполезный предмет мебели принесет ему ключи от роскошной виллы в Испании и еще около 28 миллионов наличными.
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