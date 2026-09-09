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Житель Камчатки несколько лет насиловал двух дочерей

Житель Камчатки несколько лет насиловал двух дочерей

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Камчатки за изнасилование двух малолетних дочерей.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя лина любимцева
лина любимцеваизменено

За такое зверское преступление - всего 15 лет?!! О ЧЕМ ДУМАЮТ СУДЬИ, КОТОРЫЕ ПРИГОВАРИВАЮТ ИЗВРАЩЕНЦЕВ к таким срокам?!!   Вот через 15 лет выйдет, И ОПЯТЬ КОМУ-ТО НАГАДИТ НА ИХ ЖИЗНЬ!! ОН ЖЕ ИЗВРАЩЕНЕЦ!!   Пожизненный срок ему нужно дать, чтобы уже никогда не вышел на свободу. Пусть сам ебя насилует, тварь!!   .....     ДЕТЕЙ ТОЛЬКО  ЖАЛЬ... У НИХ ОСТАНЕТСЯ НЕПРОХОДЯЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА...  Вырастут вообще все поймут,что с ними сотворили...  - и как с этим им жить?!!!....   ......КУДА МАТЬ ДЕТЕЙ СМОТРЕЛА?!!