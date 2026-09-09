Житель Камчатки несколько лет насиловал двух дочерей

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Камчатки за изнасилование двух малолетних дочерей.
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За такое зверское преступление - всего 15 лет?!! О ЧЕМ ДУМАЮТ СУДЬИ, КОТОРЫЕ ПРИГОВАРИВАЮТ ИЗВРАЩЕНЦЕВ к таким срокам?!! Вот через 15 лет выйдет, И ОПЯТЬ КОМУ-ТО НАГАДИТ НА ИХ ЖИЗНЬ!! ОН ЖЕ ИЗВРАЩЕНЕЦ!! Пожизненный срок ему нужно дать, чтобы уже никогда не вышел на свободу. Пусть сам ебя насилует, тварь!! ..... ДЕТЕЙ ТОЛЬКО ЖАЛЬ... У НИХ ОСТАНЕТСЯ НЕПРОХОДЯЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА... Вырастут вообще все поймут,что с ними сотворили... - и как с этим им жить?!!!.... ......КУДА МАТЬ ДЕТЕЙ СМОТРЕЛА?!!