Незаконные дома и браконьера нашли на реке и озере в Карелии

Прокуратура требует снести самострой и наказать рыбака Работники прокуратуры Карелии в сопровождении инспектора рыбнадзора обнаружили на берегу реки Софьянга в Лоухском районе незаконно возведенные жилые здания и хозяйственные постройки.
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