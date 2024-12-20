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FinFax - Новости банков и вкладов

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Россия увеличила поставки нефти в Китай на 1,66% в 2024 году

Россия увеличила поставки нефти в Китай на 1,66% в 2024 году

За первые одиннадцать месяцев 2024 года Россия поставила в Китай 99,069 миллиона тонн нефти на сумму 57,432 миллиарда долларов, что на 1,66% больше показателей 2023 года, согласно данным, опубликованным в пятницу китайским главным таможенным управлением.

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