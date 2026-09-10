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Тарифы на ЖКУ изменятся в Подмосковье с 1 октября

Тарифы на ЖКУ изменятся в Подмосковье с 1 октября

С 1 октября 2026 года в Подмосковье изменятся тарифы на коммунальные услуги. Средний индекс роста платы установлен на уровне 12,8%.

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