Известный кроссовер Renault с надежным мотором у нас дешевле «китайцев»

После ухода Renault из России автомобили бренда поступают в Россию по альтернативным схемам. Примером этого является кроссовер Koleos, цены на который на крупнейших российских классифайдах в декабре начинаются от 3,5 миллиона рублей.
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