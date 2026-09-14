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Продажи новых автомобилей в России снизились

Продажи новых автомобилей в России снизились

В августе в России было продано 114,3 тыс. новых легковых автомобилей — на 6,5% меньше, чем годом ранее.

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