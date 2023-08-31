Seneweb: военные Сенегала готовятся к переброске в Бенин для интервенции в Нигер

Согласно информации, которую опубликовал портал Seneweb со ссылкой на источники, Вооруженные силы Сенегала готовятся к развертыванию в Бенине с целью возможной интервенции в Нигере под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).