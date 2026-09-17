XRP просел на 10%, но киты продолжают скупать монету

Рынок криптовалют пережил серьёзную коррекцию после новостей вокруг законопроекта CLARITY, и XRP пострадал сильнее большинства крупных активов — актив завершил торговый день падением почти на 10%, а нижняя тень свечи опустилась до отметки 1,27 доллара.