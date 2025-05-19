В Калининградской области от заморозков пострадал урожай плодовых культур

Помощь аграриям, чей урожай пострадал из-за аномальных заморозков в период массового цветения плодовых и ягодных культур, пообещал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных 19 мая в Telegram-канале.
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