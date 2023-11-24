Смертность от кори выросла на 43% всего за год

Это связано с существенным снижением вакцинации. В период с 2021 по 2022 год число случаев, смертность и вспышки кори резко возросли во всем мире, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).