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РОСБАЛТ

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Российских заключенных, отправляющихся в зону СВО, оставят без выплат

Российских заключенных, отправляющихся в зону СВО, оставят без выплат

Правительство РФ выпустило соответствующее постановление. В России внесли изменения в порядок единовременных выплат, предоставляемых за подписание контракта с Минобороны для службы в зоне военной операции на Украине.

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