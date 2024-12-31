Российских заключенных, отправляющихся в зону СВО, оставят без выплат

Правительство РФ выпустило соответствующее постановление. В России внесли изменения в порядок единовременных выплат, предоставляемых за подписание контракта с Минобороны для службы в зоне военной операции на Украине.
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