Страна и люди

9 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaliy Tarusin
    Нуль, это вы! Это группировка 120 тыс., ВС около 1 млн. Превосходство при наступлении в 2-3 раза, как и потери наступ...Время обращаться ...
  • Юрий Куколин
    Камушки вы уже разбросали,теперь пришло время собирать булыганы.Это только начало.Посеявший ветер,пожнет бурю.Видно в...Украинское вторже...
  • Николай Силифонкин
    Поддерживаю автора,сколько можно качать в европу,а они не стесняются.Война объявлена,а мы им подушку безопасности в в..."КАК ЯДЕРНЫЙ УДАР...

Зверства украинских националистов

Зверства украинских националистов

Украинские полицаи поддерживают порядок в толпе женщин. Фото сделано через 10 дней после падения Киева немецким военным фотографом Йоганнесом Хэле, служившим в 637-й роте пропаганды, входившей в состав 6-й германской армии, захватившей столицу УССР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх