Зверства украинских националистов

Страна и люди

Украинские полицаи поддерживают порядок в толпе женщин. Фото сделано через 10 дней после падения Киева немецким военным фотографом Йоганнесом Хэле, служившим в 637-й роте пропаганды, входившей в состав 6-й германской армии, захватившей столицу УССР.