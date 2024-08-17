Baijiahao: Путин принял решение не сотрудничать с КНР по железной дороге

Президент России Владимир Путин принял решение не сотрудничать с Китаем по железной дороге. Речь идет о масштабном проекте — строительстве высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии