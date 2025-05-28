В Орлове пьяный подросток на мотоцикле врезался в дорожный знак

27 мая в 22.45 на улице Ленина, 48 в Орлове произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил опрокидывание и наезд на дорожный знак.