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Вятка Областная

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В Орлове пьяный подросток на мотоцикле врезался в дорожный знак

27 мая в 22.45 на улице Ленина, 48 в Орлове произошло ДТП, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета-5», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил опрокидывание и наезд на дорожный знак.

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