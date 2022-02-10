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Ирина Роднина: «Уровень Чена — космос. Для нас — это мечта!»

Депутат РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала выступление российских фигуристов после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

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