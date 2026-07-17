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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме назвали новые услуги в рамках полиса ОМС

В Госдуме назвали новые услуги в рамках полиса ОМС

Расширение программы направлено на повышение доступности диагностики и лечения, а также на усиление профилактической составляющей медпомощи С сентября 2026 года программа ОМС претерпит значительные изменения.

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