В Госдуме назвали новые услуги в рамках полиса ОМС

Расширение программы направлено на повышение доступности диагностики и лечения, а также на усиление профилактической составляющей медпомощи С сентября 2026 года программа ОМС претерпит значительные изменения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии