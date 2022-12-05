На Украине представители ВСУ вновь выразили надежду, что у России закончились ракеты.Спикеры ВСУ и банедровского режима Зеленского вновь начали делать заявления о том, что у России не хватит ракет для уничтожения всей военной инфраструктуры Украины.
На Украине представители ВСУ вновь выразили надежду, что у России закончились ракеты.Спикеры ВСУ и банедровского режима Зеленского вновь начали делать заявления о том, что у России не хватит ракет для уничтожения всей военной инфраструктуры Украины.
Свежие комментарии