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В Киеве вновь надеются на прекращение ударов ВКС России: "У русских закончились ракеты"

В Киеве вновь надеются на прекращение ударов ВКС России: "У русских закончились ракеты"

На Украине представители ВСУ вновь выразили надежду, что у России закончились ракеты.Спикеры ВСУ и банедровского режима Зеленского вновь начали делать заявления о том, что у России не хватит ракет для уничтожения всей военной инфраструктуры Украины.

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