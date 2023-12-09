В Шацке произошло серьёзное массовое ДТП

Авария произошла вечером 7 декабря на 380-м километре дороги М5 «Урал». По предварительным данным, 45-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутный «Фольксваген» под управлением 50-летнего мужчины.
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