Стоимость летних туров в Турцию осталась на уровне прошлого года

Повышение цен не планируется Как заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, стоимость туров в Турцию на летний период практически не изменилась с прошлого года, передает РИА Новости.
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