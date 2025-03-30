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Петербургский дневник

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Стоимость летних туров в Турцию осталась на уровне прошлого года

Стоимость летних туров в Турцию осталась на уровне прошлого года

Повышение цен не планируется Как заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, стоимость туров в Турцию на летний период практически не изменилась с прошлого года, передает РИА Новости.

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